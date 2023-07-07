2024總統大選競爭激烈，近來有新一波民調紛紛公布。，今（7）日又有一最新民調顯示，民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲的支持度衝上第一，此外有超過6成的民眾希望明年能政黨輪替。

根據《匯流新聞網》今（7）日公布2024最新民調顯示，有30.8%的民眾支持柯文哲，29.3%支持賴清德，18.5%支持侯友宜，另有21.4%民眾未表態。此外，民調指出，柯文哲在40歲以下的年輕族群中支持度高達54.9%，狠甩侯友宜與賴清德，不過，在40歲以上族群當中，3人支持度則相差不大（賴：33.7%，侯：22.9％，柯：20.9%）。

而在最新政黨傾向方面，藍、綠、白三黨的支持度，分別為：25.5%、23.4%、22.7%。另外，針對政黨輪替的看法，結果有64.9%支持、22.0%不支持，13.1%無明確意見。

此民調是由《匯流新聞網》民調中心委託精確市場研究公司執行，調查日期為112年6月28日至7月1日晚間，以電話訪問調查方式進行，共完成1816份有效樣本，其中市內電話完成916份，行動電話完成900份。