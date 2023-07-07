美國財政部部長葉倫昨天抵達北京，展開訪中行程。中國財政部今天發布一則新聞稿，以署名財政部相關負責人表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。

據中美雙方商定，葉倫（Janet Yellen）訪中行程從6日至9日，為期4天。

中國財政部今天在官網刊登一則新聞稿，針對葉倫訪中答媒體詢問指出，經中美雙方商定，葉倫於7月6日至9日來訪，這是落實中美元首峇里島會晤重要共識，加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措。

新聞稿並指，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。「我們希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪中行程結束後，葉倫隨即到訪。

一般預料，葉倫與中方官員會面時可能涉及議題包括雙方共同利益領域，例如關稅、匯率、債務等；至於雙方分歧的領域，則可能對美光科技的禁令提出反對等。