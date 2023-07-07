小熊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）生涯第2度入選明星賽，對他來說再次獲得認可是相當正面消息，但一個大聯盟賽季是漫長且艱苦的，這也是為何史卓曼決定辭退明星賽：「我投得夠多了。」

史卓曼過往穩定性本就想當優異，本季徹底發揚光大，14場優質先發領跑全大聯盟，2.96防禦率則高居國聯第5。史卓曼非常感激受到認可，但今年因代表多明尼加參加經典賽而提早進入投球狀態，最終讓身體付出代價，史卓曼提到，自己會專注在下半季。

最近3場先發，史卓曼14局中丟了12分，防禦率高達7.71，對他來說正是休息的最佳時機，「球季的過程是巨大的，我很感謝所有幫助我達成這目標的人，但我肯定也期待有一點點的休息時刻，以重新儲蓄我的能量及整理思緒，並帶著好的狀態迎接下半季。」

小熊已在分區落後來到8場勝差，球隊若持續陷入泥沼，史卓曼有機會成為季中交易大限前的籌碼之一。史卓曼與小熊所簽下的3年7100萬美元合約走到第2個賽季，明年則有球員選項，如果持續保有優異身手，史卓曼不排除跳出合約，追求更理想價碼。