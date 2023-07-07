EIU對這個「衝突」的定義是中國、台灣和美國三方軍事直接參與之全面衝突的情況，並基於中國升級衝突的假設。

該報告首先闡明，就中國直接對台灣進行軍事攻擊的風險而言，EIU的評估為「非常不可能」（very unlikely），但一旦發生，日本、南韓與菲律賓這三個經濟體將最為脆弱，因為它們臨近台灣海峽，且與中國有著非常密切的貿易關係，最更重要的還是這三個國家是美國締結條約的盟友。

報告指出，日本、南韓和菲律賓都設有美軍基地，這表示一旦中國選擇發動戰爭，這三個國家很容易遭到中國先發制人的攻擊，「我們認為美國的參與將啟動該國的區域安全聯盟，將對澳洲、日本、紐西蘭、菲律賓和韓國，以及泰國、新加坡等設有美軍基地的其他國家直接造成影響」。

美國沒有與台灣簽定共同防禦條約，也沒有義務保衛台灣，但根據1979年的《台灣關係法》，美國得以向台灣提供必要的防禦武器與軍防服務，使台灣具備足夠的自我防衛能力。

在台海爆發全面衝突下，除了三個首當其衝的國家，EIU亦點名幾個「嚴重曝險的市場」：澳洲、馬來西亞、泰國、越南和香港。

報告指出，一旦台海爆發衝突，如果中國和香港面臨制裁，將導致香港人口大量外流、資本撤離以及流入資本崩跌。

至於澳洲、馬來西亞、泰國和越南，EIU認為這些國家面臨風險的原因主要有三個：它們和中國有著廣泛的貿易關係、他們對台灣半導體的依賴，以及其國內經濟仰賴全球貿易。

如果兩岸的軍事衝突蔓延並引發南海衝突，則原本就與中國在航道主權方面即存在爭端的馬來西亞與越南，都將面臨與中國爆發衝突的風險。

EIU表示，如果台海爆發衝突，澳洲將受到嚴重的牽連，該國向來較為積極參與地區安全議題，這意味著一旦台海衝突發生，澳洲可能扮演更直接的角色。