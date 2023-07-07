揚秦表示，6月營收較5月新高略降，主要受營業天數影響。受惠疫情影響趨緩後消費人潮回流，並因應市場需求適時推出新品，配合「炸雞大獅」國內店數穩定成長，均挹注整體營收成長動能。目前「麥味登」全台總店數827家，「炸雞大獅」海內外店數維持100家。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，第三季是觀察市場是否恢復疫前的重點，疫情爆發前受惠暑假助攻，第三季多為早午餐業傳統旺季，麥味登APP 2.0成功導入也讓公司對旺季做好準備，希望多項APP會員專屬優惠能提升買氣，廣召麥味登同好一同加入。

揚秦今年除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。除了延續東協地區業務拓展外，今年也攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。

揚秦也宣布，2022年永續報告書5日再次通過英國標準協會（BSI）AA1000認證，今年新增SASB與TCFD氣候相關財務揭露，響應並遵從國際永續標準。未來將推動並打造早午餐業ESG總部，盼提升品牌形象及樹立產業國際標竿。