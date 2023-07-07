這家美系外資不但把中國大陸晶片產業從符合大盤表現，調升至具吸引力以外，也提高韓國三星電子以及SK海力士目標價。另外，與中國大陸評等一樣的日本晶片業者中，半導體精密加工設備商迪思科（Disco）被評為增持。

摩根士丹利預估，現代科技加持之下，讓商品售價下降的科技通縮（tech deflation），伴隨著全球對人工智慧AI半導體的需求，雙雙將開啟另個邏輯半導體的升級再造榮景。

從歷史角度來說，半導體庫存天數恢復正常，是股票上漲的一種強烈信號。野村也認為，從美國SIA（半導體產業協會）所公佈的5月全球銷售數據來看，已出現觸底反彈跡象，因營收較4月小增1.7%。

在去年10月調高韓國與台灣部分晶片製造業者評等之後，摩根士丹利正在看多這兩個地區。同時，從那時開始到現在，台韓晶片類股的股價，漲幅至少都有27%。

摩根士丹利指出，過去兩周人工智慧AI半導體訂單暴增，故上修台積電(2330)等相關科技公司的獲利預估。同時，大摩也建議投資人，能共襄盛舉智慧手機的復甦時刻。例如，上海韋爾半導體（Will Semiconductor）就被調升至增持評等。

韓國產業分析師認為，未來4年，DRAM市場可望大增近10倍，規模達190億美元，故韓國記憶體晶片製造業者將可受惠，其中，最看好SK海力士。在HBM（高頻寬記憶體）出現以及人工智慧AI伺服器需求的加速成長，未來幾年這些公司的EPS（每股盈餘）也可望明顯提高。