漢來美食新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」今（7）日正式插旗高雄夢時代，推出全商品價優惠，午、晚餐各限50組，雖是平日仍不減人潮，一早就吸引大批排隊人潮搶優惠。

去年9月於遠東SOGO百貨高雄店開幕的漢來美食新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，自開幕後好評不斷，不到9個月業績上看3500萬，來客數高達6萬人，網路討論度也持續升溫，近日於大數據分析指標「網路溫度計」榮獲【全台最熱門酸菜魚】第二名，可看出饕客對溜溜的喜愛程度，集團趁勢追擊，今日於高雄人潮聚集的夢時代購物中心B1美食街開出第二家分店，正逢暑假旺季，預計將延續熱潮為集團營運增添動能，成為另一隻小金雞。

為更貼近喜愛高CP值的年輕人族群，溜溜酸菜魚專賣店客單價設定約530～590元，除單點還有套餐可選擇，方便客人點餐選擇；而漢來美食也看好疫情過後崛起的外帶商機，除了內用客席外，夢時代店特地規劃一處「溜溜To Go」的外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速的飲食需求，更貼合百貨人潮快速流動的特性。而漢來美食集團預計在今年9月開出的集團首家街邊店，也將以「溜溜酸菜魚專賣店」為首發，展現該品牌一年開三店的氣勢。

溜溜的主打產品主題明確，翻桌率高，夢時代店自6月30日試營運迄今，每日營業額不斷攀升，單日最高創18萬營業額，藉著百貨高流量人潮的加乘，力拚單月400萬營收。為歡慶開幕，推出多項優惠活動，除開幕當天推出全商品半價優惠外，開幕後7月8日到7月10日另推出「頭號粉絲大募集」好康優惠，憑身份證字號即可享酸菜鍋加購肉品優惠，1個6享半價，2個6免費贈，7月31日前消費滿額再加贈特色小食兌換券，對於夢時代以親子及年輕客層居多的百貨商場，相信有一定集客力。

溜溜夢時代店裝潢上以溫馨舒適氛圍為主，座位延續首店具有隱私性的半開放式包間，提供顧客更舒適的客席，餐食依舊以酸、麻、香、辣的「招牌酸菜魚」為主打，絕佳滋味的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃，溜溜還提供肉食主義者們加料與單點肉品的選擇，特選牛五花與肥瘦適中的豬五花吸滿酸爽湯頭，讓饕客盡情大口吃魚大口吃肉，除了招牌酸菜鍋外，溜溜還有多道創意川味小食擄獲饕客的胃。像是以清爽涼拌菜呈現知名川菜的「川椒雙味催淚蛋」、令人意猶未盡的「香辣吮指骨」、滑嫩鮮甜的「魚片蒸土雞蛋」以及用春捲皮包裹滿滿蝦漿及整隻鮮蝦的「脆皮鮮蝦捲」等都是來溜溜必嚐的主廚創意料理。