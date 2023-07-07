由於民眾黨2024總統參選人柯文哲近日透露，不排除重啟服貿，再度引發台灣各界的關心，也引發不少美容美髮業者的顧慮。對此，前立委郭正亮指出，自己就是美髮公會的顧問，綠稱開放服貿會害美容美髮業者失業，就是在打宣傳戰。

郭正亮5日在網路節目《下班瀚你聊》指出，民進黨有1%的貨（事實），就會跟人戰到100％，從現在的反服貿宣傳就可以清楚看到，他們提的論述是對岸的美團商務公司就要來了，Uber Eats的送餐員會集體失業。郭正亮怒批，美團過來也是要請台灣的快遞員，難道美團是從大陸招募快遞員進來嗎？

對於民進黨打文宣戰，郭正亮怒嗆，「到底是在說什麼？說成這樣，而且還是完全錯誤的邏輯，美團過來只是取代Uber Eats，綠營說的像全中國快遞都來上班一樣，他可以吹牛到這樣，吹牛到台灣人要去黑龍江。」

郭正亮還提到，自己雖然頭髮不多，但卻是美髮公會的顧問。他指出，民進黨現在放話，「洗頭店老闆都是單親媽媽，服貿進來單親媽媽就會失業」所以這些人在洗頭的時候就會洗腦，跟客人說自己很可憐，馬上就要失業了，這就是「入腦入心入戶」戰術。

對於美容美髮業者的顧慮，郭正亮解釋，中國大陸真的會過來的一定是大型美容院，這是美髮界都知道的事，台灣的大型美髮連鎖店也都表示不畏懼，並稱台灣比中國大陸更解接近日本、美國、法國的時尚。不過他最後還是強調，綠營的洗腦非常有效。