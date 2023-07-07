民進黨屬性的群組反郭支持者瘋狂轉發郭信良遭聲押消息，高調喊爽。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

前台南市議長郭信良7日凌晨1時許遭台南地檢署依貪瀆罪嫌聲押，民進黨內支持者態度兩極化，挺賴清德的反郭陣營瘋狂轉發消息喊「爽」，挺郭陣營卻一片沉寂。反而是藍營議員跳出為郭「讚聲」令人霧裡看花，賴郭長期不合情節正在基層發酵，反賴勢力在失去郭穿針引線下，可能成一盤散沙。

前台南市議長郭信良7日因貪瀆案被檢察官提起聲押，一早就在民進黨屬性群組內發酵，支持者氣氛兩極化，挺賴的反郭陣營欣喜若狂，瘋狂轉傳新聞訊息，高調喊「爽」，挺郭的正國會派系陣營一片噤聲。第1時間跳出來為郭打抱不平的人，反而是國民黨籍議員，令人霧裡看花。

國民黨台南市議員蔡育輝7日再為郭信良發聲，直指他從民進黨轉為無黨籍議員，一直與地方的無黨籍、國民黨籍人馬交好，是唯一在台南可抗衡新潮流派系的人，卻一直受政治打壓。這波打郭若成功，將動搖下屆台南市長競選版圖，未來台南市政壇將成民進黨新潮流派系主政，對賴清德在台南市本命區選情有助益。

資深民進黨員分析，賴清德與郭信良長期在台南政壇不合，正在基層發酵，郭信良與民進黨正國會派系結盟，素與立委陳亭妃政治關係密切，郭盤算等現任議長邱莉莉一旦在正副議長賄選案入罪，可望重新補選上位的機會，現在看來可能泡湯。陳失去郭，等於失去在議會與無黨籍、國民黨籍穿針引線的互動橋梁，派系人馬將成一盤散沙，這也是陳、郭派系在去年失去議長寶座以來，政治上再遇打擊。