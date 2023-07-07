苗栗縣政府都會區原住民綜合活動中心將落腳頭份市北橫公路旁公有地。（謝明俊攝）

苗栗縣擁有賽夏族、泰雅族、道卡斯族、巴宰族等原住民族群，原住民年輕輩因工作需求，由原有祖居山區移居都會區，苗栗縣政府原民中心為了服務居住都會區的原民同胞，特別向原民會爭取經費在頭份市興建苗栗縣都會區原民服務中心，目前已展開工程招標作業，期望盡速動工。

苗栗縣原住民包括有賽夏族、泰雅族、道卡斯族及巴宰族，其中人數較多的賽夏及泰雅族人，多居住在南庄鄉及泰安鄉山區，道卡斯族人及巴宰族屬於平埔族，過去多半住在後龍鎮新港東、西社及南社，以及三義鄉鲤魚村等，由於家庭經濟需求，原居住山區的原住民大量移居至都會區。

苗栗縣都會區原住民人口數逐年遞增，缺乏場所作為聯繫都會區族人情感、活動舉辦或業務推動使用，導致都會區原住民缺乏歸屬感，因此，縣府原民中心規畫興建都會區原民綜合服務中心，提供都會區原住民族長者照護、學童課後照顧、部落大學、家服中心、部落聚會空間等。

苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心計畫基地，已定案落腳在苗栗縣頭份市正興路及隆恩路口附近，基地總面積約1.6公頃，用地是由國產署撥交苗栗縣府使用，計畫總經費為9千萬元，分為4期，目前已獲原民會核定補助第1、2期經費4750萬元，縣府配合款250萬元，合計5000萬元，辦理第1期基地整地、道路鋪面及排水設施及第2期綜合服務中心主建物設置。

縣長鍾東錦表示，「苗栗縣都會區原住民族多功能服務中心」將作為都會區原住民族文化、語言、教育之推廣空間，並規劃整合原住民族文化健康站及家庭服務中心等服務據點，使移居到都會區的族人有個能常聚集聯誼的場所，提供族人更好的服務及照顧。