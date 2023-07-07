苗栗縣擁有賽夏族、泰雅族、道卡斯族、巴宰族等原住民族群，原住民年輕輩因工作需求，由原有祖居山區移居都會區，苗栗縣政府原民中心為了服務居住都會區的原民同胞，特別向原民會爭取經費在頭份市興建苗栗縣都會區原民服務中心，目前已展開工程招標作業，期望盡速動工。
苗栗縣原住民包括有賽夏族、泰雅族、道卡斯族及巴宰族，其中人數較多的賽夏及泰雅族人，多居住在南庄鄉及泰安鄉山區，道卡斯族人及巴宰族屬於平埔族，過去多半住在後龍鎮新港東、西社及南社，以及三義鄉鲤魚村等，由於家庭經濟需求，原居住山區的原住民大量移居至都會區。
苗栗縣都會區原住民人口數逐年遞增，缺乏場所作為聯繫都會區族人情感、活動舉辦或業務推動使用，導致都會區原住民缺乏歸屬感，因此，縣府原民中心規畫興建都會區原民綜合服務中心，提供都會區原住民族長者照護、學童課後照顧、部落大學、家服中心、部落聚會空間等。
苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心計畫基地，已定案落腳在苗栗縣頭份市正興路及隆恩路口附近，基地總面積約1.6公頃，用地是由國產署撥交苗栗縣府使用，計畫總經費為9千萬元，分為4期，目前已獲原民會核定補助第1、2期經費4750萬元，縣府配合款250萬元，合計5000萬元，辦理第1期基地整地、道路鋪面及排水設施及第2期綜合服務中心主建物設置。
縣長鍾東錦表示，「苗栗縣都會區原住民族多功能服務中心」將作為都會區原住民族文化、語言、教育之推廣空間，並規劃整合原住民族文化健康站及家庭服務中心等服務據點，使移居到都會區的族人有個能常聚集聯誼的場所，提供族人更好的服務及照顧。
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