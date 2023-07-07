8年前震驚社會的北市信義區夜店警員薛貞國被殺案，率眾前往的主謀蕭叡鴻等61人遭各處判刑2月到13年不等刑期確定；另9人「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，另外7名共犯各判7年到10年6月不等刑期，全案定讞。其中資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，2019年入監服刑，卻有網友在PTT上爆料，易寶宏目前正在外役監服刑，讓該名網友大嘆「我覺得學長白死了，政府根本都在打假球」，引發討論。

該為網友在PTT上留言:「我是一位小小公務員，如果大家還記得「台南殺警案」，兩位警察被外役監嫌犯殺害的殉職的話，那時我警專的學長就是當事人之一。當下政府都說要挺警察，但我後來得知轟動社會的「夜店殺警案」之一的兇嫌易寶宏目前在服外役監，我真的覺得我那學長白死了。」

該名自稱公務員的網友痛罵，「政府根本都在打假球。到底矯正署用什麼標準能讓「夜店殺警案」的兇嫌服外役監？到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩還騙我們。」

鄉民聞言紛紛表示「外役監就是給權貴爽」、「今日公祭明日忘記，只有選舉前才又會記得吧XD」、「外役監根本犯罪者天堂」、「殺人不用償命，這就是台灣價值」、「外役監就權貴巧門啊，一直靠北監獄不夠」、「反正平民百姓的死只是數字」、「有權在玩的啊，玩弄司法就是這麼簡單」。對此矯正署目前尚未做出回應。