ICLEI高雄能力訓練中心與外交部財團法人國際合作發展基金會合作辦理「綠色供應鏈國際研習班」，針對亞太、中南美洲等11個國家的中央、地方政府官員及技術專家，規畫「城市淨零轉型與綠色循環供應鏈」3日課程及參訪，不僅落實淨零人才培力訓練，也藉此機會，國際友人展現高雄在淨零減碳、循環經濟的成果。

ICLEI高雄能力訓練中心執行長、高市府環保局長張瑞琿表示，2050淨零碳排已是全球共識，高雄身為台灣工業之都，碳排占全國五分之一，面臨的挑戰格外嚴峻，市府近期除了完成「淨零城市發展自治條例」法制作業外，也將數位科技導入傳統重工業，包含智慧高爐、石化製程Pi系統、智慧汽電共生廠等，目前都已有具體成果，加速產業轉型。

環保局淨零辦公室主任黃世宏在此次課程以能源、產業、生活、社會轉型為架構，分享高雄在淨零減碳方面的成果，同時也提出近期市府推動飲料循環杯、焚化廠轉型、焚化底渣再利用、固體再生燃料(SRF)體系建立等實際案例。

此次是ICLEI KCC第3次與國合會共同辦理專業國際研習班，課程從城市及地方政府淨零及推動綠色產業鏈角度切入，偕同專業講師群、城市講者等，提供台灣城市淨零政策、國際趨勢及相關案例分享、能力培訓，以及台灣案例觀摩活動。