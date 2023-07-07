新北果菜公司近期計畫向批發市場菜商收取每公斤4元的果菜殘渣處理費，有攤商陳情，大嘆吃不消，新北果菜公司和攤商5日協商後未有共識，但敲定降為每公斤3元，市議員黃淑君批評，果菜公司亂喊價，質疑其未提估合宜交易市場。對此，果菜公司回應，20多家攤商加工殘渣已影響場內清運，因此才採使用者付費，兼顧300多家攤商權益。

新北市果菜公司6月10日發放公文，通知批發市場內的攤商要收取果菜殘渣處理費用，並在6月15日開始收取，6月25日強制扣款，後續因攤商反彈已先暫緩扣款，收取金額也做調整，雙方7月5日協商後，攤商仍舊無法接受，但目前已敲定本月1日起收取每公斤3元的處理費，攤商若要將殘渣載運至場外，可提出申請，審核後不予收費。

黃淑君提出質疑，她表示，第一、政府收受任何金額都要有依據，若經由反映，可以不收或改收，當初規畫政策時，是否未考慮過法源；第二、果菜公司給攤商收取攤位使用費、水電費、進貨稅金（3％）、拍賣成交清潔費等，許多成本都由攤商買單，試問果菜公司做了什麼。

黃淑君強調，攤商大多老實，安分守己做生意，政府要求就繳，從來沒有二話，但是收取過程愈來愈粗糙，服務品質沒有提升，許多攤商也不敢罷工，也不敢反映，因為怕被點名作記號，列入黑名單，而這些加諸在攤商的成本，最終也會轉為售價，回歸給民眾。

對此，新北果菜公司表示，板橋批發市場有26家攤商進行二次加工處理，果菜殘渣量逐年增高，間接影響環境清潔，更使場內動線難行，長久下去對378家攤商及公司營運造成負擔，且其餘攤商也向公司反映蔬果殘渣費用不應由全體攤商共同承擔，因此基於使用者付費原則，收取處理費。

新北果菜公司總經理江惠貞說，收取處理費有所依據，果菜處理方法或攤商管理規範都有同意，公司並非為了賺錢才收取處理費，而是要確保全體攤商的權益，未來若處理費標案有降低，公司也會連帶調整費用。