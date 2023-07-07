美國財政部長葉倫昨天下午抵達北京，一連4天的訪問行程備受關注。她在當地的第一餐並未由北京當局設宴，而是「自行解決」，和美方同僚來到三里屯的雲南餐廳享用地方料理。有大陸網友發現，葉倫拿筷子的手勢相當熟練，似乎是個中餐愛好者，而且熱愛吃雲南特色菌子，光是「見手青」（牛肝菌）就點了4份，十分捧場。

根據星島日報、九派新聞報導，葉倫和同僚於6日晚間來到位於北京三里屯的雲南餐廳「一坐一忘」，一行人沒有訂包廂，直接就坐在開放餐廳中吃飯。微博帳號「潘潘貓」的大陸網友指出，當時她也在該餐廳用餐，經過葉倫的餐桌時特地放慢了腳步，看見桌上擺了香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排等雲南家常菜。葉倫用餐完畢離席時，還回了她一個「明媚的笑容」。

#US Treasury Secretary #JanetYellen was spotted by a Chinese netizen having a meal at a #Yunnan #cuisine restaurant in Sanlitun, Beijing, yesterday. The netizen mentioned that Yellen ordered a variety of Yunnan home-style dishes, including grilled fish with herbs and mint beef… pic.twitter.com/QoQ9wh18U1 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 7, 2023

LOVE that Janet Yellen stopped at my favourite Yunnan restaurant 一坐一忘 for her first meal in Beijing 🥹



It's a small chain that publishes seasonal magazines about Yunnan culture and food for customers to take home



The only caveat, arguably, is their English name 'IN & OUT' pic.twitter.com/PjdACZtI2w — Yaling Jiang (@yaling_jiang) July 7, 2023

餐廳創始人則發文說，葉倫剛落地就風塵僕僕來到店裡，店員說，她很愛吃雲南特色菌子，光是見手青（牛肝菌）就點了4份，「真是無比魔幻的一天」。

據九派新聞報導，該餐廳位於北京使館區附近，經常有各國駐北京代表和隨行人員光顧。有網友猜測，可能是美國大使館向葉倫推薦這家餐廳，另外還有網友注意到，葉倫拿筷子的姿勢十分熟練，或許是個中餐愛好者。

Instead of dining with senior Chinese officials, Janet #Yellen opted to have her dinner at a Yunnan cuisine restaurant in Beijing.

The restaurant owner mentioned that Yellen has a penchant for mushrooms and ordered four servings of the delectable wild mushroom dishes. 🇨🇳🇺🇸 pic.twitter.com/K1wUXAIwdB — CN Wire (@Sino_Market) July 7, 2023

葉倫晚間則是透過個人推特表示：「很高興能來到北京，與中方官員和商業領袖們會面。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工作者和企業受益，並就全球挑戰進行合作。」外界預期，她將與中方官員論及雙方共同利益領域，如關稅、匯率、債務等；至於雙方分歧之處，如美光科技的禁令，她也將提出反對。