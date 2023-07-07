台灣美國商會《2023台灣白皮書》日前指出，台灣雖已大幅調整能源結構，但進度仍遠遠落後，經濟部長王美花7日表示，太陽光電、離岸風電等在蔡總統上任後積極開發，速度比以前多非常多，國內廠商需要綠電，目前都是供大於求，但政府會持續加大綠電開發。

王美花7日受邀出席太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）在台中烏日臻愛花園飯店舉行的會員大會。媒體詢問，日前美國商會指出台灣綠電不足，這次座談有無相關推進規畫？王美花表示，太陽光電、離岸風電等在蔡總統上任後積極開發，速度比以前多非常多。

王美花說，昨天、前天甚至今天，太陽光電都有超過670萬千瓦以上的發電量，對整體白天的供電和電力的調度都有非好的幫助，國內廠商不論是Re100、符合國際相關規範，國內廠商需要綠電，目前綠電都是供大於求，但廠商也愈來愈要面對國際壓力，2030年、2040年需求都會增加，政府確實要持續加大綠電開發，供給廠商國際需要。