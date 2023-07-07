大陸當局有望解除對螞蟻集團的監管。（圖／shutterstock）

阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲在2020年公開喊話大陸金融體系需要改革，引起官方注意，同年螞蟻集團赴美上市的計畫遭到否決，此後，當局也對螞蟻集團展開多年的監管，路透社披露，中國人民銀行最快在本周五宣布對螞蟻集團開罰80億人民幣（約新台幣345億）以結束監管行動。

路透社報導，儘管裁罰的金額比先前流傳的消息高，但此舉代表監管有望落幕，刺激阿里巴巴股價在午後上漲超過5%，完成處罰後，螞蟻集團可望拿到金融控股牌照，還可能重新申請上市。

報導也提到，若從大陸科技業的層面去觀察，解除對螞蟻集團的監管，可能代表大陸當局對私人企業的打壓快要結束。當局終止螞蟻集團的上市計畫後，隔年以反壟斷為由對阿里巴巴重罰28億美元。

螞蟻集團原為阿里巴巴旗下金融業務，於2014年分拆出來，以第三方支付平台支付寶起家，在2020年上市計畫暫停前，估值一度高達2350億美元，但因為上市破局，估值一路被投資機構下修，今年初，富達投資將螞蟻集團估值調至638億美元。

今年初，螞蟻集團也與阿里巴巴管理團隊切割，宣布馬雲不再擔任實際控制人，螞蟻集團管理層也不擔任阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。當時外界盛傳，螞蟻集團就是在為重新申請上市做準備。