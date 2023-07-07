▲警方到場調查後，發現竟然不只一處納骨塔被偷盜，判斷應為同一人連續偷竊。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲警方循線擴大調閱監視器，鎖定犯嫌應為54歲的陳姓男子。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲陳姓男子遭逮時還被起出毒品注射針頭，偷竊之白鐵門已全數遭變賣。圖為陳男指認變賣情形。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第一分局於於6月29日接獲報案，民眾稱其位於南榮公墓區之家族式納骨塔上的白鐵門遭人竊取，警方到場查看後，發現除報案人外，還有其他相同受害者，手法一致。警方立即調閱監視器，鎖定54歲的陳姓男子，後持搜索票至嫌犯家中逮人，還起獲出毒品注射針頭，將陳男依毒品及竊盜罪移動基隆地檢署偵辦。

南榮公墓盜墓賊出沒專偷鐵門 警方逮人發現還是毒蟲

市警局表示，有民眾報案表示其家族在南榮公墓的納骨塔門口之白鐵門遭人竊取，經警方到現場調查後，發現其並非唯一受害者，有許多其他家族納骨塔鐵門均不翼而飛，懷疑是同一人所為，立即成立專案小組偵辦。

警方發現犯嫌至少得手數十次，經擴大調閱沿線監視影像過濾分析後鎖定犯嫌，專案小組於7月6日持基隆地方法院核發之搜索票至犯嫌住居所搜索，於現場查獲毒品注射針頭等證物，嫌犯已將贓物全數變賣，不法變賣獲利逾萬元，警詢後依毒品罪及竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局分局長林文煜表示，為防宵小趁機行竊，納骨塔白鐵門仍應加強防盜措施，以杜絕竊嫌覬覦。警方再次強調，不法之徒切勿心存僥倖、以身試法，警方與園區管理單位會持續加強實施機動巡邏，守護市民財產安全。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！