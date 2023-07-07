網紅護理師「喬喬」張喬瑜5日下午5時許，在蘆洲長安街一處夾娃娃店與人起口角，蘆洲警方獲報後派出快打部隊處理，但張女情緒激動，不僅現場飆三字經辱罵，也不配合警方調查，因此遭帶回釐清案情；後續張女指控遭鹹豬手，對男警提出性騷擾告訴，目前警方依法受理，蘆洲警分局對此也嚴正回應，強調對民眾濫訴的行為感到遺憾。

據了解，這起事件發生在5日下午5時許，當時張女及其友人與娃娃機的台主因商品價格問題發生口角，蘆洲警方獲後立即派遣11名快打警力到場處理，但張女不願出示身分，現場還情緒激動大聲咆哮、怒飆髒話，最後被警方帶回派出所釐清案情。

後續張女與台主雙方都不互相提告後，當天下午5時40分便各自離去，不過張女認為蘆洲警方在執法期間，自己在上警車時遭男警碰觸到手臂與大腿，6日報案並對那名男警提告性騷擾，蘆洲警分局依規定受理，並將現場密錄器、監視器畫面移交新北地檢偵辦。

蘆洲警分局表示，由於女子情緒激動拒不配合且不願意上巡邏車，由現場女警配合2名男警將該名女子移動上車，並由女警在後座，陪同女子帶返所查證身分。

蘆洲警分局指出，檢視相關影像，認為均因女子不願配合警方，屬同仁為控制現場，避免爭執擴大之的執法作為，絕無性騷擾之意圖，將支持同仁執法並給予必要協助，後續也由政風單位將相關事證全數提供地檢署辦理，另行政程序上交新北市婦幼隊辦理，強調全案由第三方公正單位審視，最大幅度來保護同仁執勤及民眾提告之的權利。

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