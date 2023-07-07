為滿足能源需求，台電擬在現有的「基隆市協和重油電廠」汰換成「燃氣發電廠」並設置第四天然氣接收站，日前審查時環團衝進會場內導致提早散會，今天再次審查，但進場限制高出不少，立委陳椒華批評，今天的環評審查等於是另一種的「服貿黑箱」，環保署應說明清楚程序。

除了基隆市市長謝國樑、經濟部政務次長曾文生、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委賴香伶、國民黨立委鄭麗文、溫玉霞及吳怡玎皆出席，在實質審查前，多個立法委員提出程序問題，並建議應台電應等取得基隆市政府同意函再開發。

環保署環評大會專案小組主席簡連貴總結程序問題，3.0方案要不要範疇界定？要不要取得同意證明文件同意函，並徵求小組委員意見有無必要進入小組討論。

環保署綜計處科長陳彥男說，台電歷次方案變更為依專案小組建議變更，而環評與漁業法審查為平行程序，是否為禁止開發利用的範圍等限制，由於內政部及農委會未提及本案位於禁止開發利用區域，就算通過，仍要依相關程序向各機關申請開發許可。