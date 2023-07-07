現代人怕日常飲食不均衡，常會服用保健品，但一項研究發現，有吃保健品的人會傾向大吃大喝等不健康的行為，長期反危害身體。復健科醫師王思恒表示，保健品有其營養價值，他個人也會使用，但民眾不要因此覺得自己可以亂吃、少運動。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」表示，美國國家衛生研究院曾刊登一項台灣所做的研究，主題為「保健品的諷刺效果」，研究發現，保健品有一個意想不到的副作用，亦即會讓人忽略真正有益健康的事項。

根據該研究，使用保健品的受試者，比較不願意運動，而更傾向參加享樂活動；使用保健品者也較傾向大吃大喝，而非吃有機、較多蔬果的健康餐。研究人員分析，這是因為人吃了保健品（即膳食補充劑）後，會自認較有健康上的優勢，產生一種虛幻、刀槍不入的感覺，因而讓人覺得可選擇較不健康的生活方式。

王思恒表示，這是因為服用保健品的人，會自認已為健康付出努力了，所以有資格放縱自己多喝幾罐啤酒，或一周不運動等不健康的行為。保健品有其價值，他個人也會使用，但民眾不要以為吃了保健品，就可以隨意飲食、不運動，如此將因小失大，造成更大的危害。