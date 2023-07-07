女星鄭靚歆以《我愛黑澀會》出道，今年5月答應愛情長跑多年的德國女友Aky求婚後，隨即在上個月登記結婚，攜手邁向人生新的階段，豈料，她近來頻出狀況，不僅腸胃發炎，還被整復師弄重傷無法自理生活，讓身為母親的57歲美魔女胡文英相當心疼，難掩怒火砲轟：「簡直太離譜」。

胡文英在臉書曬出與鄭靚歆的母女同框照，接著自責表示：「都是我不好」，她表示由於德國婚禮習俗就是參加婚禮的賓客，不能穿全白衣服出席，否則會替新人招來厄運，不過女兒登記結婚那天，沒有注意到此細節，便穿全白禮服盛裝出席，沒想到女兒婚後先是腸胃發炎，又被整復師弄傷成「半殘狀態」，長達半個月生活無法自理。

胡文英指出女兒不僅需要別人幫忙洗澡、攙扶上下床，背部還常像被刀子刺進去般痛到無法用言語形容，未來不僅可能有後遺症，還得接受長期復健療程，女兒如今則是相當後悔去整復，導致好好的身體被用到重傷害，不捨女兒飽受痛苦的她，難掩怒火痛斥：「簡直太離譜！不可原諒！多少錢都無法彌補這個業務過失傷害，我的心好痛」。

鄭靚歆透露聖誕節會和太太到德國舉辦婚禮，不過台灣的家人思想較傳統，像是爺爺還不知道她跟女生結婚，奶奶雖知情但也認為不要太大張旗鼓，因此是否宴客還尚未揭曉，接著提及婚前奶奶指出算命師點出她跟女生結婚不好，但鄭靚歆仍強調：「但還是愛，這個沒辦法阻擋我們結婚」。