發現父母外遇該攤牌嗎？一名女網友表示，弟弟日前身體不舒服向補習班請假，提早回家休息，沒想到竟看到媽媽和小王正在親密，原PO直呼「那種畫面連我21歲了都不敢想像，我弟才國二，衝擊有多大？」媽媽還向姊弟倆威脅，如果這件事被爸爸知道「她就去死」，讓他們不知道該如何是好。

一名網友在《匿名公社》發文指出，媽媽外遇了，對象是常到家中找爸爸喝酒的阿伯，昨天弟弟因為身體不舒服，提早從補習班回家，當場撞見兩人正在親密，「那種畫面連我21歲了都不敢想像，我弟才國二升國三，他的衝擊有多大？」

原PO表示，媽媽拜託弟弟保密，不過弟弟認為這樣等於是背叛爸爸，所以跑去找她商量，她也不知道該怎麼辦。

原PO說，弟弟擔心講出來害爸媽離婚，她卻想乾脆攤牌，省得爸媽時常吵架，不過又考慮到弟弟還在念書，需要爸媽的照顧；沒想到事後媽媽竟打電話威脅她，如果讓爸爸知道這件事「就要去死」，原PO無不滿表示「為什麼大人做錯事卻要小孩來承擔，我媽也太自私了。」

許多網友紛紛提供意見，「如果妳爸很愛妳媽，別講，被發現後妳媽應該會比較收斂；如果妳爸媽本來感情就不好再說，但要考慮妳弟的立場」、「建議先別說，妳弟還小，鬧翻了對他影響一定很大，現在最需要的是先安慰弟弟，他現在打擊一定很大。」

也有網友認為「不講對妳爸公平嗎？做錯事的人是妳媽，說出來讓她自己面對」、「感覺這種事還是要講開比較好一點欸」。

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