網紅李伊妍日前爆料「資深演員廖峻在2014年，兩度性侵未遂。」引發軒然大波，廖峻求自保日前赴警局提告。沒想到網紅雪碧5日出席活動時，竟脫口爆料「李伊妍因指控廖峻，擔心把事情鬧大，急傳訊給我2個朋友求『用勢力救火』。」對此，李伊妍火大回應了。

獨/雪碧爆傳訊2友「用勢力救火」！李伊妍火大反擊：不道歉就提告

雪碧表示，「她(李伊妍)曾傳訊給我2位朋友求救滅火，我覺得很奇怪，李伊妍不是說廖峻有做(性侵未遂)嗎？為什麼又問我朋友怎麼滅火？」雪碧不解表示，「她第二天馬上召開記者會，我就想說那麼誇張，這個是滅火嗎？」

雪碧質疑李伊妍日前召開記者會動機。(王紹羽拍攝)

接著，雪碧還說，「記者會當天，我剛好與友人吃飯，她(李伊妍)又傳訊給我那朋友，其中一個朋友問她要怎麼幫忙，沒想到，李伊妍卻說，『某方面的幫忙，請她用另外一個勢力。』」雪碧更透露，「我朋友問我，『李小姐一直傳訊求救我該怎麼做？我說你直接回李伊妍，『自己做的事情自己承擔』」。

李伊妍要求雪碧道歉否則就提告。(游定剛拍攝)

李伊妍氣憤表示，「我想問雪碧小姐，妳所謂滅火是什麼東西滅火？我為何要滅火？什麼原因要滅火？不要子虛烏有亂爆料，如果妳沒有道歉的話，我一定提告！」

廖峻日前遭李伊妍指控2014年2度性侵未遂。(翻攝 廖峻/澎澎粉噗團)

至於為何被對方解讀成求救訊息？李伊妍難掩氣憤地說，「如果我只是想要找出受害者，叫做求救嗎？有人很恐懼的打給我律師，連名跟姓都不敢講出來，我希望可請我律師幫她，有什麼問題嗎？請問關到妳什麼x事？妳是廖峻的什麼人嗎？」