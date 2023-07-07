台北市政府交通局以「機車退出騎樓、人行道2.0」政策，欲洗刷北市「行人地獄」的汙名，並同時盤點市內人行道的缺失。不過民進黨台北市議員鍾佩玲就批評「機退2.0」選址毫無章法，交通局選址原則是北市「八橫八綜」道路為主，但部分道路停車空間不足，僅可讓一人通行，卻未列入機退路段，質疑人行道空間不完善路段，不才是應進行改善？

鍾佩玲指出，以台北市中山區八德路二段為例，許多機車停車格在人行道上畫設採斜角方式，所剩餘的空間僅剩1.5公尺。而經現地查看後發現，停車格位長度不足，導致機車停放後，僅可讓一人通行，「試問，這樣的人行空間，沒有改善的迫切性嗎？」

鍾佩玲進一步表示，反觀「優先實施路段」仁愛路一、二段，人行道扣除原有停車空間後，即使畫設自行車道，仍有餘裕空間供行人行走；而刻正進行「機退2.0」作業的中山北路二段，即便因施作機車停車彎工程佔據部分人行空間，該路段仍可維持二至三個行人並肩而行，卻優先進行「機退2.0」作業。

交通局則回應，「機退2.0政策」主要針對已進行初步整頓，且設有機慢車停放區路段，並就該路段條件，評估採設置機車彎或畫設路邊機車格方式。八橫八縱路段係屬本市主要幹道，路幅較寬敞，且大部分人行道已有設施帶，較具備畫設路邊停車格或可設機車停車彎之條件，另外兩側建築物也較多有附設停車空間，較具停車路外化條件。

交通局指出，另主要幹道沿線道路使用活動較明顯，來往行人多，希望透過優先示範路段之成效，逐漸形成共識及融入社區後逐步推及次要道路。另非屬八橫八縱之次要道路，倘有急迫性改善需要，仍會透過原有機退機制措施，以個案方式納入檢討處理。