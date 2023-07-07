研華股價，周一再衝上430元歷史新高價，周二除息首日同樣走揚，不過填息尚未完成，近兩日受到大盤頹勢而股價下滑，周五再下跌近2%。

六月營收以區域別來看，歐洲及日本市場表現最為突出，單月營收年對年分別以增長18%及22%；而北美、大陸、台灣及新興市場則較去年同期雙位數年減。事業群而言，應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)營收表現最佳，年對年成長19%，服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)為個位數年增；其餘事業體則因市場需求趨緩，部分專案遞延出貨，單月營收普遍衰退。

累計上半年營收來看，區域表現以歐洲及日本市場表現最佳，年對年分別增長13%及35%；北美亦為個位數穩定增長。然大陸、台灣及新興市場因整體接單情況不如預期，營收表現疲弱，呈雙位數年減。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現最為強勁，年對年增長13%，而應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及產業雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)亦呈個位數年增。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)則年對年衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球高通膨及緊縮貨幣政策持續壓抑景氣動能，大陸復甦力道未明，市場不確定因素猷在。研華上半年營收表現符合預期，但整體接單狀況明顯降溫，第3季營運將面臨較大的挑戰，營收動能將受部分區域需求不振影響，中長期將回歸基本核心競爭力。

研華秉持永續經營理念，啟動下階段企業轉型。對外持續強化全球布局，並以Sector Driven策略集結並對準高成長之市場機會；內部則啟動企業傳承及組織轉型，以內外並進方式在AIoT產業中取得先機，加速未來成長。