桃園市政府首度發放里長識別證，還結合悠遊卡功能，7日除現場領取外，其餘將交由各區公所親送至里長手上。（蔡明亘攝）

桃園市有516個里，過去里長服務，僅能透過印有里別、里長姓名的背心或外套辨識身分，為提升服務品質，桃園市政府首度發行里長識別證，並於桃園市里長聯誼會上，由市長張善政親自頒發，卡片除載明姓名、里別及照片等資訊，還結合悠遊卡功能，不少里長都大讚實用。

桃園市民政局今辦理基層民政工作人員第3次民政業務聯繫交流座談，張善政親自出席並頒發里長識別證，由桃園市里長聯誼會總會長、中壢區芝芭里長黃連應代表受贈，除現場領取外，其餘將交由各區公所親送至里長手上。

民政局長劉思遠指出，里長為第一線民政工作人員，是市府推動基層業務、與民眾溝通重要橋樑，發放里長識別證除方便民眾辨識，也能提升整體區政效能及為民服務品質。上頭印有里長姓名、里別、任期及照片，並結合悠遊卡功能，樣式則以「TAOYUAN」字樣為主軸，結合永安海螺館、桃園捷運及飛機意象，搭配智慧科技的藍綠色系，象徵智慧航空城、幸福大桃園。

楊梅區梅溪里長吳錦鴻說，識別證就像里長的身分證，現在大樓住宅林立，外來人口增加，不見得人人都認識里長，過去服務或跑會勘都是穿背心，有專屬識別證感覺更具公權力。八德區大義里長尤金源也說，以前當里長就只有一張當選證書，現在里長識別證上有照片和任期還可以留做紀念，還能當悠遊卡使用，非常方便。