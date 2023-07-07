台慶不動產高雄文化四維加盟店由前信義房屋副店長吳冠逸及徒弟徐國鈞聯手創立，今年4月成立至今，靠聯賣帶進5成業績，今年目標期許以精兵團隊挑戰年度業績3,000萬元，今年才30歲的徐國鈞，也要挑戰個人300萬年收入的新紀錄。

轉職永慶不動產 收入漲1.5倍

徐國鈞大學時就讀中華大學企管系，同學之中有家人加盟永慶不動產，所以畢業之後有好幾位同學都進入房仲業。他回到老家高雄後，看到信義房屋提供保障月薪5萬的徵才廣告，在2016年也加入房仲產業，當時平均年收入約60萬元。

在信義房屋工作約1年，徐國鈞發現工時與薪資不成正比，家人也對於他工時太長的狀況感到擔憂。剛好當時帶領他成長的師父吳冠逸準備轉職到永慶不動產，徐國鈞便決定跟著離開，一起創造更大事業舞台，同時也學習管理團隊與帶人。自從加入永慶不動產，徐國鈞的平均年收入達到150萬元，與過去相比翻漲了1.5倍。

吳冠逸2019年創業台慶不動產高雄三多林森加盟店，當時他心中已有一塊展店藍圖，要在10年內開出5間店，經過1年半的人員培育和訓練，主管及同仁都建立了絕佳的工作默契、及穩定的業績表現，再加上找到了適合的三角窗店面，第2間店的樣貌逐漸成形，便和徐國鈞組了10人團隊，一起創立台慶不動產高雄文化四維加盟店。

吳冠逸目前已擁有2間台慶不動產加盟店，他規劃要在10年內開出5間店。（圖片來源：永慶房產集團）

永慶集團市佔高 配案與銷售效率遙遙領先同業

台慶不動產高雄文化四維加盟店雖然才剛起步，但開幕的第3個月，僅用2個星期就創造150萬元的業績！吳冠逸驚喜地說，原本以為前半年不容易有單月業績百萬的表現，想不到新團隊的成績令人驚艷。「以前在信義房屋時，主管都說外面加盟店都是各做各的業績；進入永慶不動產後才發現不是如此，永慶加盟四品牌合作無間，完善的聯賣機制大幅加快成交率和速度，是放大業績的重要關鍵！」

台慶不動產光在高雄地區就有1百多間店，而永慶加盟四品牌在高雄的市占率更高達近6成，加上健全的聯賣制度，配案及銷售效率遠遠高於其他房仲品牌，不論客戶要找哪個區域的物件都能滿足；搭配永慶加盟總部提供的〈i行動系統〉、〈行動智能經紀人APP〉、〈實境找房〉等科技工具，讓經紀人工作效率大大提升，不受時間與地點限制，只要客戶有需要，都能在第一時間提供所需資訊、快速服務。

誠實服務讓客戶安心 成交更容易

2022年永慶加盟四品牌共同簽署「誠實服務承諾」，內容包含：主動提供成交行情、一年內買賣/拍賣取得案件主動揭露取得價格，及買賣方為永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店從業人員時，主動揭露。徐國鈞認為，誠實揭露能讓買方安心，反而更容易成交，他也叮囑團隊夥伴要確實落實，像是去年店內有同仁要售屋，徐國鈞在向客戶介紹時，都會確實告知買方，許多買方感到相當驚訝，沒想到他們會特別告知這項訊息。

另一方面，吳冠逸也曾遇過有客戶想買透天厝、開業作為診所，他因此特別查詢該區域的土地使用分區、建築物使用執照及其他相關規定等，周全的服務讓客戶相當滿意。

台慶不動產高雄文化四維加盟店因為誠實服務獲得客戶信任，進而介紹更多親朋好友讓他們服務，成就多贏的局面。此外，吳冠逸也會特別要求同仁在做現場詢問調查時要更用心、細心，盡可能多了解每一間房子的優點、缺點，全數誠實告知買方，讓買方做出正確的購屋決策。

徐國鈞與團隊落實誠實服務，贏得客戶信任，並轉介不少親友給他服務。（圖片來源：永慶房產集團）

選對品牌 成功一半

吳冠逸對團隊採取美式管理風格，賦予同仁更大的發揮空間。團隊內有人擅長區域經營，有人專營特定建設公司的產品，透過點、線、面的逐步串連擴張，不侷限在特定商圈，提供客戶更全面的服務內容，也為將來的展店計畫打下紮實基礎。

對於未來，吳冠逸期許台慶不動產高雄文化四維加盟店在年底前能衝刺3,000萬的業績目標，10年開出5店的長期計畫也持續進行中，從管理階層培訓到新人養成，期待3年內有多組團隊可以獨立運作。而剛創業成為店東的徐國鈞，則將重心放在團隊夥伴身上，希望幫助每個人都能開創好成績，人人都能持續刷新自己的紀錄。

徐國鈞也建議有心想要創業的人：選擇一個好的加盟品牌、有意願幫加盟店賺錢的總部，相信在創業、或是之後的工作上都會有很大幫助，因為自己的體悟就是：「努力固然重要，但做對選擇、則能帶來事半功倍的成效，看到更開闊的未來。」