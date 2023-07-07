近日me too風暴延燒各界，北市萬華區某文理補習班發生疑似男教師性騷擾幼兒的案件，北市教育局於6月1日接獲通報，幼兒家長已至警察局婦幼隊提告，並委任律師向教育局舉發，北市教育局表示，案件已由本市婦幼隊持搜索票至補習班蒐證，司法偵查刻正進行中，依照目前違規情況共先裁罰33萬。

教育局表示，6月7日至該補習班檢查班務，現場查獲2至6歲幼兒13名，市招載有幼兒園名稱，班舍內現場備有寢具、尿布、全日作息表等物品，並提供幼兒餐食，是以補習班名義違法經營幼兒園，又衍生兒少不當對待案件，故依幼兒教育及照顧法第51條裁處18萬元罰鍰，並公告負責人姓名。

教育局也說，補習班3位教職員工也被查獲未依法陳報，導致兒少不當對待案發生後，主管機關與家長難以查證教職員工身分，依補習及進修教育法第9條第13項規定裁處10萬罰鍰。

教育局指出，該補習班人員還多次咆哮、拍桌辱罵等驅趕教育局人員，妨礙及拒絕稽查，再依補教法第9條規定裁處5萬元罰鍰，另外，也查出該補習班有擴充使用防空避難室、市招不符班名等班舍違規，已命該補習班限期改善，並函請建管處及消防局續處。

據統計，教育局1月至6月共計稽查北市補習班878家次，查獲班務違規有100家，其中補習班違規經營幼兒園計7家、未建置性騷擾防治措施計11家，若有補習班教職員發生性騷擾、性侵害或違反兒少保護法的事件，經教育局查證屬實，將認定為不適任人員，審認1至4年、或終身不得擔任補習班教師。

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