Fun暑假！新北市新莊體育園區趕上暑假腳步，開放全新的「足球主題遊戲場」，這是園區內繼棒球主題後，再次以球類運動作為設計發想所打造的主題遊戲場，其中最吸睛的是高達4.9公尺高的造型足球滑梯，滑道長達8.9公尺，讓小朋友躍躍欲試。

新北市體育處為了提升新莊運動園區兒童遊戲場的場地安全以及打造具運動特色的專屬遊戲場，於今年2月動工，將田徑場旁遊戲場翻新，並以足球作為設計主題，設置「足球造型滑梯」、「足球門造型爬架」、「攀爬架」、「旋轉柱」及「盪鞦韆」等設施，如今也順利在暑假完工啟用，提供父母在暑期帶小朋友休閒遊憩的新選擇。

其中最吸睛的就是高達4.9公尺，約2層樓高的足球造型滑梯，長度將近9公尺的滑道上方有還有周邊的喬木提供遮蔭效果，且滑道以不鏽鋼製成，給孩子好溜好滑的遊戲體驗。

此外，板橋第一運動場前廣場的遊戲場也同步開放。經過1年時間改造，將原有3處小遊戲場，整建為1處面積500平方公尺大遊戲場，設置總高度接近6公尺之挑戰型滑梯、高度近3公尺緞帶型爬架、彈跳床及共融式鞦韆等遊具，並以鬆散材、粒徑約1公分之礫石作為滑梯區鋪面，提升使用安全。

體育處提醒，在遊戲場玩遊具，先帶著孩子一起看告示牌上的適用年齡、使用方法及注意事項，並同時檢查設施是否有損壞、鬆脫，為確保使用安全，「檢查」這個步驟不可少。家長的「陪伴」也很重要，小孩身體動作發展及人格塑造，都能在遊戲中進行，陪伴可增進親子感情，也可協助孩子安全使用遊具，觀察與其他孩童互動的過程，進行機會教育。