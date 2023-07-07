群聯6月合併營收為34.38億元，月成長超過7%。累計至6月份營收達200.85億元，年衰退39%。

群聯執行長潘健成說明，由於時序進入傳統第三季備貨旺季，再加上NAND價格處於相對低檔，近期有看到NAND儲存模組需求有緩慢的增加，包含客戶逐漸導入大容量儲存模組產品；此部分也反映在群聯的6月份Bit Growth，約有36%左右的年增率。

潘健成接著補充，NAND原廠自第二季開始陸續釋出逐漸漲價的訊號，包含7月份啟動新訂單調漲價格(或既有訂單重新議價)，代表著NAND原廠不堪虧損的壓力持續擴大；然而是否能因此帶動市況反轉，仍須看整體需求以及市場的接受度。此外，近期也有出現部分NAND控制晶片急單需求，甚至發生部分訂單有短缺供給的問題，顯示市場陸續出現回溫訊號。而群聯也已經準備好全方位控制晶片與儲存模組方案，包含全球首款支援3600MT/s速度的3D NAND的PCIe 4.0 DRAM-Less client SSD controller PS5027-E27T以及全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less client SSD controller PS5031-E31T，都將是群聯掌握下一波景氣回溫的最佳利器。