研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球高通膨及緊縮貨幣政策持續壓抑景氣動能，中國復甦力道未明，市場不確定因素猷在。研華上半年營收表現符合預期，但整體接單狀況明顯降溫，第三季營運將面臨較大的挑戰，營收動能將受部分區域需求不振影響，中長期將回歸基本核心競爭力。

以區域別來看，研華6月營收以歐洲、日本市場表現最為突出，單月營收年增分別達18％、22％；而北美、中國、台灣及新興市場則較去年同期雙位數年減。

事業群而言，應用電腦事業群（ACG）營收表現最佳，年對年成長19％，服務物聯網事業群（SIoT）為個位數年增；其餘事業體則因市場需求趨緩，部分專案遞延出貨，單月營收普遍衰退。

累計上半年營收來看，區域表現以歐洲及日本市場表現最佳，年對年分別增長13％及35％；北美也呈現個位數穩定增長。不過，中國大陸、台灣及新興市場因整體接單情況不如預期，營收表現疲弱，呈雙位數年減。

各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）表現最為強勁，年成長13％，而應用電腦事業群（ACG）及產業雲暨影像科技事業群（ICVG）為個位數年增。工業物聯網事業群（IIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）則較去年同期衰退。

研華表示，未來將秉持永續經營理念，啟動下階段企業轉型。對外持續強化全球布局，並以Sector Driven策略集結並對準高成長市場機會；內部則啟動企業傳承及組織轉型，以內外並進方式在AIoT產業中取得先機，加速未來成長。