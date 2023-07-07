屏東縣長周春米今 （7）日在臉書宣布，「屏東公部門暑期工讀」正式上工，歡迎學生們來縣政府上班。她表示，暑期工讀生正式上工時間為7/3，月薪比照基本工資，達2萬6400元，盼年輕人能跟縣政府雙向激盪，讓兩邊都能得到正面回饋。

周春米早上迎接屏東縣府最新一批的暑期工讀生，直言「我還年輕我還年輕，一早感受到滿滿的青春活力，被CUE上台的時候，不自覺就跑起來了！」她提到，屏東青年公部門暑期工讀7/3正式上工，歡迎290位同學進入縣府大家庭，今天和所有同學在職場教育訓練相見歡，更請律師和人資部門傳授求職防騙等職場實用技巧，力挺青年啟航、見習未來。

對於屏東縣政府開出的工讀職缺，周春米也強調，比照基本工資，月薪為2萬6400元，希望年輕學生能讓自己有不一樣的暑假，更能探索未來職涯的方向。她還說，同學來縣府是雙向激盪，能回饋給各局處活潑的想法，讓公部門更創新、更年輕。

周春米最後總結，「我大學也曾在公部門工讀過，力挺年輕人，一定要跑向前，陪伴年輕人，揮灑青春的色彩。」