高市府環保局6日召開「AI智慧工廠座談會」，鋼鐵、石化企業分享以AI減少碳排放量的成果，中鋼運用AI技術使煉鋼溫度下降，排碳量1年減少達1萬1347公噸，相當於近30座大安森林公園的碳吸附量，而台塑仁武廠今年將AI導入製程後，每天可省水150噸，相當於1250個4口之家的家庭用水量。

鋼鐵及石化業為傳統高耗能及排放的重工業，占高雄工業8成以上空汙排放量，溫室氣體排放占比更高達全市7成，為讓高雄空氣更清新並減少碳排，高市府環保局邀數十家石化、鋼鐵業者召開「AI智慧工廠座談會」，協助業者以最新人工智慧科技改善製程。

中鋼公司在「AI智慧工廠座談會」會議中，分享推動智慧高爐經驗，中鋼透過數據採集、分析到智能應用等階段，結合高解析影像辨識運用於物料種類及粒徑辨識，將27項智能模組導入製程，AI措施平均煉鋼溫度可降5.83度，1年減少排碳量將可達1萬1347公噸，相當於29.36座大安森林公園的碳吸附量。

台塑公司仁武廠今年1月導入AI製程，將煤炭用量、用水蒸發量、鍋爐熱效率等數值監測後，以大數據分析，再據以減少電力與碳排，1天平均可減少150噸用水，等於每天省下1250個4口之家的家庭用水，廠房熱回收效率也提升0.5％，單在今年1至6月即為台塑省下6000萬元支出。

環保局長張瑞琿強調，鋼鐵、石化業支撐著各項產業發展，卻也在淨零轉型、空汙減量面臨嚴峻挑戰，環保局除了站在監督、管理角色，也希望輔導各企業進行環保工作優化轉型，高雄市將持續推動智慧石化、智慧鋼鐵等理念，攜手產業共同落實永續淨零及空汙改善的目標。