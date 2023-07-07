藝人洪曉蕾日前到西班牙旅遊時，因扁桃腺發炎無法自主呼吸，緊急住院插管治療，前夫王世均稍早發文帶來好消息，指出洪曉蕾人已經清醒，他也轉達洪曉蕾的說法表示感到相當抱歉，也謝謝外界這段時間的關心。

洪曉蕾日前跟兒子前往西班牙旅行，未料因為咽喉腫痛、無法吞嚥，便趕緊掛急診就醫，未料醫生診斷後要求她住進加護病房，還必須插管治療，前夫王世均得知狀況後，立刻飛抵西班牙了解狀況且就近照料，原本一度想將她帶回台灣治療，不過院方告知目前移動太過危險，只好打消此念頭，接著透露醫生昨(6日)告知檢查報告還沒有岀來，必須要等到晚上才能確定是否動手術，接著強調：「未排除危險」，希望外界能幫忙集氣。

對於媒體報導洪曉蕾已清醒，王世均擔心造成外界誤會，特地發文強調：「蕾蕾目前還是插管麻醉沒有清醒」，根據《ETtoday星光雲》報導，王世均稍早表示洪曉蕾已在前一晚動刀，醫院也通知她在手術後已經清醒，接著轉達洪曉蕾的說法，表示對此感到相當抱歉，也非常感謝大家的關心，王世均剛剛也在臉書宣布好消息：「蕾蕾醒了，感謝讚美主！再次感謝大家，感謝所有好朋友的關心」。