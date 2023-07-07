今年是旗津「高中六號」沉船工殤事件50周年，原本勞動部通過3000萬就安基金補助高雄擴大辦理，但遭質疑是獨厚高雄，當時部長許銘春還淚灑立院說不幹了，事後高市勞工局也函文撤案。高雄市府則改為自辦3場紀念講座，將於陸續勞博館登場，回顧50年來女性勞動者的處境所帶出許多值得討論的勞動議題，後續也將持續規劃辦理相關活動。
旗津「高中六號」25名女工發生船難，今年適逢50周年，原本勞動部補助高雄3000萬舉辦紀念活動，但遭質疑是獨厚高雄，拍陳其邁馬屁，當時勞動部長許銘春還淚灑立院，更怒「不幹可以吧」。引起爭議後，高雄市勞工局於則於4月18日函文勞動部撤回就業安定基金補助辦理「112年度勞動女性工殤紀念展映演計畫」案，勞工局當時表示，原計畫近期迭遭外界誤解評議致焦點散失，也使原計畫美意蒙塵，為免良意初衷遭曲解而模糊推動性別友善職場及就業安全理念，故先行撤案。
但事件適逢50周年，除每年原有的春祭活動，勞工局則改自辦3場紀念講座，分別邀請高雄市女性權益促進會、在地台語歌謠創作者，及中山大學USR城市共事館合作，將於7月22日、8月19日及9月2日在勞博館舉行。
講座以回顧50年來女性勞動者的處境所帶出許多值得討論的勞動議題，如童工、超時加班、就業歧視、職場工安、通勤職災等，從女性勞動者的相關法制回顧、女工為主題的歌謠創作，及二十五淑女工殤事件的文史田野調查等3個面向與觀眾互動。勞工局說，除紀念講座外，後續仍有女性勞動論壇等其他規畫，目前仍正在籌辦中。
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