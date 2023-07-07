EIU對這個「衝突」的定義是中國、台灣和美國三方軍事直接參與之全面衝突的情況，並基於中國升級衝突的假設。

報告指出，就中國直接對台灣進行軍事攻擊的風險而言，EIU的評估為「非常不可能」（very unlikely），但一旦發生衝突，「台灣有事，全球晶片產業也有事」。

根據《經濟學人》3月份所做的調查，台灣生產全球60%的半導體晶片，而在最先進的晶片方面，台灣的全球市占更高達90%。

EIU在最新的報告中指出，台海衝突將切斷台灣晶圓廠的供應，最好的情況是海空運輸中斷，最壞的情況則是台灣的晶片製造設施被徹底摧毀。

無論是哪一種情況，晶片產業的上游與下游都將受到影響。先進晶片製造設備的製造商將無法把貨物交給在台灣的晶片廠，台灣的晶片成品也將無法出口，勢必將影響使用這些晶片來生產產品的客戶，如智慧手機廠和汽車製造商。

其他市場也將受到台海衝突影響。

EIU報告指出「對台灣晶片的曝險」是亞洲經濟體面臨的風險，並點名在亞洲區以日本面臨的風險最大，因該國約47.6%的進口晶片來自台灣，其次為新加坡和馬來西亞，這兩個國家約40.5%和27.2%的晶片進口來自台灣。

EIU表示，中國本身也是主要的半導體出口國，但如果兩岸發生衝突，由於物流中斷，以及美國和其他國家可能祭出制裁，從中國市場採購將變得很困難。

雖然這幾年來分散半導體產線的腳步沒有停過，但EIU認為這些計畫可能「歷時多年」，且需要巨額資本投資。這意味著，如果台灣的晶片生產出現任何閃失，企業或政府可以立即求助的選擇很有限。

EIU因此做出結論：如何為台海衝突做準備的策略應將重點放在降低風險，而非徹底迴避風險。