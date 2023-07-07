股票目前的估值，看起來與經濟增長放緩和通膨黏著度增強不一致。股市似乎正在計入一種近乎完美的經濟結果，即通膨迅速下降，使美聯儲能夠結束緊縮週期，同時美國經濟增長仍具韌性。

瑞銀財管認為，核心通膨持續高升的風險意味著美國利率可能會走高，並在更長時間內維持在高位。儘管美聯儲在6月會議上維持利率不變，但高層官員的預測顯示，美聯儲還將再加息50個基點。剔除食品和能源價格的美國核心通脹率仍然居高不下，4月為5.5%，5月為5.3%。美國勞動力市場的總體資料表明，緊張狀況持續存在。

人工智慧相關股份在大幅上漲之後，可能出現盤整。投資者對人工智慧有望推動科技行業發展的熱情，也推動了今年的股市上漲。追蹤十大熱門科技股的紐約證交所FANG+指數今年以來的漲幅已超過75%。

但是，在6月看到有跡象顯示，超大型人工智慧相關股份正在盤整，而且股市整體漲勢正在擴大至落後的股份。標普500等權重指數在6月跑贏市值加權的指數，但在整個季度中的表現仍然落後于加權指數

債券的估值看起來更有吸引力。截至6月，美國股市（MSCI美國指數）的12個月遠期市盈率倍數為19.3倍。估值相比過去15年的均值有19%的溢價。一般而言，估值的上升需要與經濟增速加快和預期企業利潤升高相一致。

高評級政府債券的收益率在6月上升以反映借貸成本收緊，看起來頗具吸引力。2年期美國國債收益率從6月初的4.43%（以及第二季度初的4.06%）上升至月末的4.9%。10年期美國國債收益率從6月初的3.66%（以及第二季度初的3.49%）上升至月末的3.8%。