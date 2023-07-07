生態達人黃小四日前在南投山林間發現「台灣最美蛇」，呼籲大家千萬不要將牠打死。（影片／黃小四臉書）

夏季是蛇類活動的季節，生態達人黃小四日前深夜到南投縣中寮鄉時，意外在山林間遇到號稱「台灣最美蛇」的紅竹蛇，他表示，紅竹蛇是台灣原生種，性格溫馴又無毒，若有機會遇到，千萬不要出手攻擊，甚至致牠於死地。而紅竹蛇的畫面曝光後也讓許多網友讚嘆：「太美了」。

黃小四5日在個人臉書上傳一段影片，一行人晚間在南投縣的山林間透過探照燈，發現一隻紅色的蛇蜷曲著身體藏身於土壤間，黃小四表示，這條蛇號稱「台灣最美的蛇」，身體的顏色有如紅色的竹子一般，因此被稱為「紅竹蛇」。

黃小四在影片中逐一介紹紅竹蛇的身體位置，表示牠其實是台灣原生種，尚未被列入保育，性格相當溫馴也沒有毒性，「不要看到這種蛇身體鮮豔，就把牠打死」。黃小四也說，拍攝這段影片時秉持不打擾野生動物的原則，僅在洞外拍攝。

貼文曝光後，引來超過4千多名網友按讚朝聖，直說：「第一次看到！長知識了」、「還是第一次看到這種顏色的」、「台灣四大美蛇之一」、「小時候在嘉義鄉下看到幾次，很漂亮的」、「真的太美了，很珍貴的生態教育影片」。然而也有網友好奇：「怎麼不把牠抓出來？」黃小四則回覆，「你在家喜歡別人把你弄出來嗎？還是把你拖出來呢？」強調觀察生態環境時切忌騷擾行為，互相尊重才能保育生態。

根據台灣蛇類快速辨別圖鑑資料，紅竹蛇最大全長可達150公分，棲習在中低海拔山區或開墾地，也常在公路沿線被發現蹤跡，普遍在夜間活動，主要以鼠類等小型哺乳動物為食，夏季產卵時，每窩可產出3到7枚卵，初生仔蛇全長約33公分。