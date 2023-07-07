為了配合設置行人徒步區，石碇老街裡的商家自動調整店面營業範圍。（石碇區公所提供）

石碇老街是當地最早發展的區域，以石砌橋墩搭成的萬壽橋劃分成東西兩街，過去人車共行，顯得十分紊亂，為還給遊客安全舒適的行走場域，石碇區公所自1日起實施假日封街及設置行人徒步區，讓遊客能安心暢遊老街，體會歷史風情。

素有台北後花園之稱的石碇老街，為清代時期茶葉買賣集散地，全盛時期為台灣首屈一指大茶市，老街的房屋以石頭為建材，建築成石頭屋；東街相傳是乞丐的聚集住所，有乞丐寮之稱，後來隨著煤礦發展，發展重心由西街移轉到東街，為石碇區較繁榮的地方。

東街因受到腹地小的限制，「吊腳樓」建築油然而生，內街稱「不見天」，昔日商業交易頻繁，也被稱為「小迪化街」。老街裡的百年豆腐店、特殊的吊腳樓建築以及不見天街，都是遊客熱們的打卡景點，而老鐵舖叮叮噹噹的打鐵聲，更為老街增添古樸的風采。

由於老街以往人車共行，顯得十分紊亂，石碇區公所從7月1日起，實施假日封街，並設置行人徒步區，讓遊客能安全暢遊老街。

石碇區公所目前已在老街周邊設置汽機車禁制標誌，行人徒步區管制範圍為石碇老街全段道路（石碇東街23-85單號、18-46雙號），管制時段則為假日上午10時至下午5時，請用民眾配合交通管制，徒步區範圍內禁止行駛及臨停汽機車。

石碇區長劉彥伯指出，為了迎接更多遊客，因此設置行人徒步區，許多商家也調整店面營業範圍及妝點綠色植栽，讓環境更加舒適。公私部門及在地人士攜手打造行人友善環境，必能賦予老街乾淨、安全的新風貌。