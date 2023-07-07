國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的民調目前暫時落後，引起基層的嚴重焦慮，國民黨立委鄭麗文更喊話，稱「換侯」還來得及。對此，國民黨前立委蔡正元認為，侯友宜是國民黨有史以來最弱的總統參選人，他還提到，近期接到了黨中央詢問是否會出席全代會的電話。

鄭麗文昨（6）日在廣播節目《千秋萬事》表示，侯友宜沒有準備，那應該換一個身經百戰，「身上有傷痕」的戰將，國民黨應該靜下心思考，黨內誰有能力出來團結藍營。她認為，像是前高雄市長韓國瑜，如果願意出來，那所有人都要靠邊站了。

蔡正元今在廣播節目《暐瀚撞新聞》中直言，侯友宜是國民黨有史以來最弱的總統被提名人，過去國民黨前主席洪秀柱參選時，她的支持度最低為17%；現任主席朱立倫最弱時，支持度也還有20%，但侯友宜在四腳督的情況下，支持度卻只有15%。

蔡正元還提到，這兩天有接到黨中央的電話，詢問他是否會出席23日的全代會，還希望到時要全力支持黨中央的決定，「通常比較少接到這種電話」。節目主持人、時事評論員黃暐瀚事後在臉書發文研判，國民黨中央顯然嗅到了「山雨欲來」的味道，開始一一的打電話、掌握黨代表的出席狀況與最後「票數」。