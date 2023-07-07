法務部矯正署因應台北、嘉義監獄典獄長退休，7日公布一波矯正機關首長人事案，共有11名首長調動，矯正署副署長葉貞伶調派台北監獄典獄長，遺缺由主秘林明達升任，另教化輔導組組長詹益鵬調升主祕。

矯正署表示，因應台北監獄及嘉義監獄典獄長將於今年7月16日屆齡退休，為了統籌辦理職務調整作業，以期各矯正機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，進行11名矯正機關首長調動。11人均於7月16日上任。

11名矯正機關首長名單如下：

一、 矯正署副署長葉貞伶調派台北監獄典獄長。

二、 矯正署主任祕書林明達調升副署長。

三、 矯正署教化輔導組組長詹益鵬調升主任祕書。

四、 明德外役監獄典獄長劉嘉勝調升矯正署教化輔導組組長。

五、 新竹看守所所長戴明瑋調派明德外役監獄典獄長。

六、 綠島監獄典獄長翁永芳調派新竹看守所所長。

七、 矯正署後勤資源組副組長邱量一調派綠島監獄典獄長。

八、 台中看守所所長蘇慶榮調升嘉義監獄典獄長。

九、 矯正署安全督導組組長楊益彰調派台中看守所所長。

十、 台南少年觀護所所長李宗莉調升矯正署矯正醫療組組長。

十一、 高雄監獄副典獄長劉昕蓉調升台南少年觀護所所長。