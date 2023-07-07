小米Xiaomi手環8搭載1.62吋螢幕升級支援60Hz高更新率螢幕，首度搭載光線感測器，讓亮度調節也能智慧化，依據環境光線提供無段式自動亮度調節，抬腕就是最佳亮度。得益于全新晶片加持，螢幕提供60Hz高更新率超流暢體驗，不論是操作手感，還是滑動觀感，都讓人眼前一亮。Xiaomi 手環 8支援全新快充，最快1小時內即可充滿100%，基本使用續航最長可達16天，在AOD模式下也能支援續航長達6天。

小米Xiaomi手環8首次採用快拆結構，不僅可以輕鬆拆換，更擺脫腕帶包圍式的束縛感，提供更多的「材質自由」。精緻機身展現時尚金屬質感，首次提供「淡金色」，與經典的「亮黑色」共兩款全新中框配色，提供更多搭配選擇。憑藉著全新的快拆式設計，Xiaomi手環8提供高達8款風格腕帶、全新項鍊配件與跑步配件，在各種情境中都有搭上風格的Xiaomi手環8。

小米Xiaomi手環8售價為1095元，將於7月10日起於小米商城、小米之家31間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C陸續開賣。