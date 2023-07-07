展望後市，受惠邊境解封、跨境旅遊市場回溫，雲品預期旗下城市飯店、休閒度假旅館、館外宴會事業與委託經營管理事業等三大營運項目，可望因市場復甦維持強勢動能，並持續布局多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務，將能使業績穩健緩步走揚。

雲品表示，受惠端午連假旅遊住房需求，日月潭雲品溫泉酒店及台北君品酒店6月住房率仍維持水準，後者在推出多項活動助攻下，國際旅客占比已恢復至約7成。隨著國際旅遊與海外商務客住房市況持續復甦，日月潭雲品及台北君品今年住房營收有望恢復疫前水準。

而疫情常態化後，宴會市場恢復力道強勁，雲品旗下宴會事業維持穩健獲利，並積極推展委託經營管理事業，6月底與亞果遊艇簽約，受理經營台南安平「亞果遊艇城」黃金會所餐廳與宴會場域，為集團第11處、台南第2處委託經營據點，可望持續推升成長動能。

為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，日月潭雲品自3月起斥資上億元進行大幅裝修，迄今已有7成設施完工，包括全新的瑞士頂級芳療SPA品牌已進駐營運，多功能休閒中心、大廳酒吧與秋海棠生態裝置藝術「花染木」在6月底與消費者正式見面。

日月潭雲品此次耗時5個月分批進行改裝，全新的行政酒廊「雲水」與互動裝置藝術「石倚煙」目前正在趕工中，預計7月下旬正式啟用，全數完工後將給予旅客全新的奢華體驗。並以植物裝置藝術展現實踐永續的精神。

同時，雲品近日透過旗下子公司Sine Qua Non取得義大利不動產Palazzo Vivarelli Colonna交易案，並與佛羅倫斯市政府「封閉式房地產投資基金」完成簽約。該不動產依規定在60天內可由政府決議買回，若未發生則交易案成立，若順利完成交割，將正式啟動海外布局。

雲品去年8月決議增資子公司FDC Italian Hotels、並由其設立子公司Sine Qua Non。此次透過Sine Qua Non取得Palazzo Vivarelli Colonna，規畫取得後進行投資興建洽商，預計取得不動產金額為1650萬歐元，預計工程建造金額為2291.2萬歐元。