前台南市議長郭信良因涉入安南區佃西自辦市地重劃區，遭檢舉向工程顧問公司索賄千萬元，遭到檢方聲押，而全案源於橋頭地檢偵辦一間工程顧問公司涉虛設人頭地主，在多個土地重劃案牟取不法利益，循線追到郭也涉及不法；台南市地政局指出，早年確實發現不少自辦市地重劃案「灌人頭」現象，但法規修改加上市府把關查核，近年已少見，至於佃西這案經清查並未「灌人頭」。

台南市政府地政局指出，早期會有所謂灌人頭情形，主要是因為以前不管面積多少，有土地就是人頭，加上自辦重劃是地主發起性質，早期掌握大地主即可，舉例來說，如果有1、2個大地主面積占50％，但依法規規定人數必須達面積的一半，因此過去就發現有虛設人頭情形，而且也常上演地主與重劃會的糾紛。

地政局也坦言，目前部分自辦市地重劃區因開發進度廢弛或延宕、財務不透明、施工品質不佳等諸多問題，衍生重劃區土地所有權人與重劃會間諸多爭議與訴訟，因此，市府為維護土地所有權人權益，以及強化自辦市地重劃審核機制，2014年11月24日發布實施「台南市政府受理申請成立自辦市地重劃籌備會審查基準」，並於2020年5月15日發布實施「台南市政府受理自辦市地重劃作業要點」，除補強法規不足也加嚴審核標準，這幾年下來也發現，相關訴訟案件確有略減。

至於此次成為新聞主角的佃西自辦市地重劃區，目前則以重劃完成，全區面積9.28公頃，位於台江大道三段北側、海佃路四段南側及安佃國小周遭，該案於99年1月成立籌備會、2013年10月成立重劃會，並於2018年4月開工、2021年4月工程完工驗收，目前周邊道路也已完成開闢。

台南市政府統計，現行已成立的自辦市地重劃計39案，甚至有過去逾16年的舊案，迄未辦理完成，且糾紛甚多，因此，台南市政府也強調，基於推動城市建設發展，仍以公辦市地重劃為主。