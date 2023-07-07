校門關迎來炎熱暑假，新北市水利局及高灘地工程管理處已整備完成三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場及新莊塭仔底濕地公園等4大戲水區，一周將開放6天，提供安全舒適的多樣戲水設施；水利局長宋德仁表示，除了4大戲水區之外，三重熊猴森樂園以及新北大都會公園的萬坪浪漫花海也都通通免費使用，歡迎大家可來趟新北輕旅行。

宋德仁表示，4大戲水區分別結合特色主題，設置造型噴水設施，在炎炎夏日已是大小朋友嬉戲玩水最佳場所，另外新莊塭仔底濕地公園則設置大小噴泉及彩虹水隧道的優質消暑空間，讓大小朋友來活動時也可涼爽消暑一下。

高灘處長張修銘則說，三重海世界水樂園佔地1500平方公尺，以台灣周邊海洋生物為主題，共有12種親水設施，另以八大行星為主題的汐止星際遊戲場是全齡共融特色公園，今年再加碼2座噴水拱門，可讓親子、銀髮族來這從早玩到晚。

水利局提醒民眾，戲水區皆有使用安全規範，民眾至各戲水區玩水需特別留意戲水安全，遵守戲水池旁公告之注意事項。戲水池內禁止飲食、吸菸及攜帶寵物，更嚴禁以眼睛探看噴水孔，配合現場工作人員指揮，才能開心玩水，留下美好的回憶。

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