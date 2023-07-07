第21屆亞洲青年保齡球錦標賽於7月4日至12日於泰國曼谷舉行，7月6日至7日舉行男、女子個人賽，經過來自17個國家的保齡球好手的激烈競爭下，我國年輕好手藍少崗以6局1362分，平均每局達227分之佳績，技壓群雄，奪得男子個人組金牌，女子組個人賽以鄧若妤則以1202分居女子組第六名。今天比賽第一個個人項目，中華隊即有金牌進帳，全體隊職員士氣高昂，更期待接下來的雙人賽與團體賽陸續有獎牌進帳，為國爭光。

本屆比賽集結地主泰國、台灣、馬來西亞、新加坡、菲律賓、中國大陸、香港、韓國、科威特、澳門、澳洲、紐西蘭、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、越南和巴林，共有158名保齡球好手參賽，比賽項目分為個人賽、雙打賽、4人賽以及大師賽，男女共計8個項目。

今個人賽率先登場，我國好手藍少崗被分在第3組，首局打出262分暫居領先，接著2局都至少能打出225分成績，雖然第4局199分與先前落差較大，不過第5局馬上挽回頹勢，再度打出該局最高的267分，最終以總分1362分、平均227分，力壓馬來西亞Muhammad Hariz Adlan Azman和泰國Vilinkorn Kiedkaew奪下男子個人賽金牌。

同為台灣好手的程紹華（總分1156、平均192.67）、黃翊銨（1153、192.17）和洪永全（1082、180.33）分佔29、30和46名，女子組方面，鄧若妤（1202、200.33）、江品吟（1089、181.50）、黃歆岑（1087、181.17）和陳亦茹（1053、175.50）分為第6、20、21及29位。