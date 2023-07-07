台中市議員朱暖英得知梨山衛生所x光機損壞後，立即媒合台中熱心企業，由手舞足道休閒餐旅事業集團執行長吳明曉認捐140萬、昱沅企業股份有限公司董事長蔡適禮認捐30萬。（朱暖英提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員朱暖英得知梨山衛生所x光機損壞後，立即媒合台中熱心企業，由手舞足道休閒餐旅事業集團執行長吳明曉認捐140萬、昱沅企業股份有限公司董事長蔡適禮認捐30萬。（朱暖英提供／張亦惠台中傳真）

偏鄉醫療資源相對匱乏，梨山衛生所在山區發揮醫病衛教據點的功能，讓民眾能就近得到醫療照護，近來梨山衛生所x光機故障無法修，若按照汰換期程，最快要後年才到位，議員朱暖英得知後協助媒合台中在地熱心企業，募得170萬元購置新的x光機。

梨山衛生所的X光機損壞事發突然，預算經費規畫緩不濟急。衛生局長曾梓展尋求經發局長張峯源幫忙，希望可以引介民間企業力量，協助更換新機，朱暖英得知後立即聯絡台中在地熱心企業尋求贊助，由手舞足道休閒餐旅事業集團執行長吳明曉認捐140萬、昱沅企業股份有限公司董事長蔡適禮認捐30萬。

朱暖英表示，偏鄉醫療資源相對不足，尤其醫療器材對偏鄉居民來說非常重要，特別感謝熱心企業對偏鄉醫療問題的愛心與關懷，才能夠在短時間內完成X光機經費募集，化解沒有醫療器材可用的燃眉之急，讓偏鄉醫事人員能有新的X光機可以替病患檢查。

曾梓展表示，梨山衛生所診斷型X光機2004年購入，設備故障已不堪使用，致無法為就診民眾提供後續輔助診斷服務，衛生局十分感謝民間力量投入，迅速提供醫療設備，完善梨山地區醫療照護。

張峯源說，兩家企業都是台中的隱型冠軍企業，企業經營成功之餘，更主動投身公益，「取之於社會，用之於社會」，關心偏遠地區醫療需求，是企業社會責任的最佳表率。