「鹽埔漁港B幹線雨水下水道抽水站新建工程」7日動工，預計明年8月完工，屆時將有效解決屏東新園鄉共和村一帶淹水問題。（謝佳潾攝）

「鹽埔漁港B幹線雨水下水道抽水站新建工程」7日動工，預計明年8月完工，屆時將有效解決屏東新園鄉共和村一帶淹水問題。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉共和村、鹽埔漁港一帶，每逢豪大雨及漲潮就會造成中正路、光復路淹水，縣府為根本治理當地水患，積極向中央爭取經費，最終爭取到1億9400萬工程費執行「鹽埔漁港B幹線雨水下水道抽水站新建工程」，該工程7日動工，預計明年8月完工。

鹽埔漁港位在高屏溪及東港溪出海口交會處，但抽水排洪量不足，每逢大潮東港溪與五房排水幹線水位就升高，進而倒灌都市側溝造成淹水，颱風豪雨來襲時也會因既有的0.2cms抽水機排水量能不夠，導致中正路周邊嚴重淹水。

為此，屏縣府積極爭取經費建設新抽水站，屏縣府指出，「鹽埔漁港B幹線雨水下水道抽水站」的工程內容包含新建3.0cms抽水站（3台1.0cms抽水機組）、撈污機、防潮閘門及B幹線出口改善等設施，該規畫設計在去年8月17日的地方說明會上取得地方共識，大家都認為這樣的設計可以有效解決水患。

「鹽埔漁港B幹線雨水下水道抽水站」動土儀式由縣長周春米親自主持，她說，除了B幹線外，縣府也積極爭取C幹線部分，上月確定爭取到3億3822萬經費並決標，目前正在辦理訂約中，屆時B、C幹線雨水下道抽水站新建工程完工後，將可有效減少整體區域淹水面積及淹水深度，打造民眾安居樂業的居住環境。

縣府水利處表示，B幹線抽水站每秒抽水量可達3公噸，雖工期訂在明年8月底完工，但預計明年5月底就能發揮抽水功能，至於C幹線的抽水量則是每秒6.9公噸，預計後年完工。