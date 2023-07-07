有「時尚媽咪」美稱的女星Melody（殷悅），今（7日）無預警宣布離婚，結束和富商尪吳育奇17年婚姻，震驚外界，其實，Melody前夫吳育奇是企業家，從事電腦螢幕進出口買賣，外傳身家上億，但他個性相當低調，大眾對他並不熟悉。
吳育奇有個曾紅極一時的名媛姊姊吳育美，美籍猶太裔丈夫薛智偉是「四星國際」董座，身價近280億元台幣，2013年吳育美因病離世，薛智偉後來和歌手坣娜再婚，舉辦婚禮時，吳育奇還帶著Melody連袂出席，祝賀「前姊夫」。
Melody在姊姊介紹下認識大15歲的吳育奇，交往3個月閃婚，但吳育奇婚後相當低調，只有透過Melody分享兩人的生活，而今Melody發文宣布離婚，「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好…始終還是來到了一個盡頭…既然如此就要勇敢面對」，她坦言雙方性格、思想和理念差距太大，讓關係失去平衡，最終決定和平分開。
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