消防隊出動雲梯車救援。（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市勞工局、移民署專勤隊獲報有移工打黑工，今日中午前往苓雅區憲政路某工地稽查，工地內39歲阮姓、40歲范姓越南籍移工見狀想溜，但無處可逃，阮男竟異想天開跑到20樓高的吊臂躲避查緝，消防隊獲報出動雲梯車救援。所幸阮男經過一番勸說，最終自行離開吊臂，結束這場驚魂記。勞工局表示，將針對業者是否未經許可聘僱或容留外國人工作進行查處。

高雄市勞工局、移民署專勤隊近期獲報疑似有失聯移工打黑工，今日中午前往苓雅區憲政路某工地展開稽查，而工地內阮、范2人見狀，心虛想偷偷溜出工地逃跑，不料已為時已晚，阮男見四處無處可逃，竟然異想天開，跑到20樓高的吊臂上，藉此逃避查緝。

地面上的人員見狀，擔心阮男失足恐後果不堪設想，立即通報消防隊出動雲梯車救援，同時也極力勸說阮男，讓他離開吊臂返回地面。

所幸阮男經過勸說後，自行離開吊臂，為發生任何危險。據悉，阮、范均為合法來台的移工，兩人都在工廠當作業員，但因想多賺外快，才會抽空跑到工地打黑工。

勞工局表示，與移民署高雄市專勤隊人員今日進行聯合稽察，發現疑似失聯移工非法工作，專勤隊人員目前已將2名外國人帶回調查釐清。勞工局則將針對業者是否未經許可聘僱或容留外國人工作進行查處。